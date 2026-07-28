Более 130 человек пострадали от отравления дымом в метро Барселоны

Пожар произошел в метро в Барселоне в Испании, при отравлении дымом пострадали более 130 человек. Об этом заявили в пожарной службе города.

Отмечается, что «пожар небольших масштабов» быстро потушили, пожарные и городская гвардия помогли эвакуировать пассажиров поезда метро.

«Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести», - приводит РИА Новости сообщение пожарной службы.

Из-за пожара остановили движение между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Причины ЧП не называются.

Ранее в испанской провинции Авила разгорелся лесной пожар, который стал крупнейшим в истории страны и уничтожил почти 50 тысяч гектаров леса, пишет 360.ru.

