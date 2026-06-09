У Ирана отозвали квоту на билеты для болельщиков на ЧМ-2026

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранской Федерации футбола.

Как отметили в объединении, уже оформивших поездку болельщиков лишили возможности посетить игры национальной команды.

«Это несмотря на то что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», - заявили в федерации.

Чемпионат мира пройдет 11 июня — 19 июля, игры в рамках мирового первенства состоятся в США, Канаде и Мексике, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

