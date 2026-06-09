У Ирана отозвали квоту на билеты для болельщиков на ЧМ-2026
Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранской Федерации футбола.
Как отметили в объединении, уже оформивших поездку болельщиков лишили возможности посетить игры национальной команды.
«Это несмотря на то что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», - заявили в федерации.
Чемпионат мира пройдет 11 июня — 19 июля, игры в рамках мирового первенства состоятся в США, Канаде и Мексике, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Будут ошибки»: Россиянам рассказали, сколько учатся настоящие психологи
- Россиянам рассказали, как выбрать хорошего психолога
- Родителям посоветовали не заменять общение с ребенком на гаджеты
- Иерей рассказал, как оградить детей от лишнего контента в соцсетях
- При пожаре в ангаре в Петербурге погибли четыре человека
- ВОЗ подтвердила 550 случаев Эболы и 101 смерть в ДРК
- «Рубикон» и «Варяг»: Военкор Коц дал совет по защите Крыма и Новороссии
- В Союзе отцов объяснили, почему родители не платят алименты
- В Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт по заданию Киева
- Либеральные ценности: Зачем Германии Олимпийские игры в 2036 году