В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом
Беспилотник атаковал многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
Как отметил губернатор, минувшей ночью и утром 28 июля средства ПВО отразили атаку дронов на столичный регион.
«В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской», — написал Воробьев в мессенджере «Макс».
Данные о пострадавших уточняются.
Также Воробьев сообщил, что из-за падения еще одного БПЛА возникло возгорание шин на открытой площадке.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столичного региона летело более 390 беспилотников, напоминает 360.ru.
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