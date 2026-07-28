В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор, минувшей ночью и утром 28 июля средства ПВО отразили атаку дронов на столичный регион.

«В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской», — написал Воробьев в мессенджере «Макс».

Данные о пострадавших уточняются.

Также Воробьев сообщил, что из-за падения еще одного БПЛА возникло возгорание шин на открытой площадке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столичного региона летело более 390 беспилотников, напоминает 360.ru.

