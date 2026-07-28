В Ялте из-за отсутствия электричества на улицах разворачивают полевые кухни
В Ялте из-за отключений электроэнергии во дворах многоквартирных домов оборудуют площадки для приготовления пищи, сообщил в Telegram первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко.
Горячее питание для жителей негазифицированных домов. Сейчас актуализируем списки и для каждого МКД, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи… Будем просить старших домов подключаться к организации. Охватить более полутора тысяч домов за день невозможно, но работа стартовала», — указал он.
Отмечается, что во дворах или на детских площадках разместят плитки, палатки, столы и необходимую мебель, чтобы жители могли готовить пищу. Также власти намерены привлечь предпринимателей, желающих организовать продажу готовых обедов по себестоимости. В ответ прорабатываются меры поддержки и субсидии для таких предпринимателей.
Ранее стало известно, что бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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