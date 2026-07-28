В Ялте из-за отсутствия электричества на улицах разворачивают полевые кухни

Горячее питание для жителей негазифицированных домов. Сейчас актуализируем списки и для каждого МКД, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи… Будем просить старших домов подключаться к организации. Охватить более полутора тысяч домов за день невозможно, но работа стартовала», — указал он.

Отмечается, что во дворах или на детских площадках разместят плитки, палатки, столы и необходимую мебель, чтобы жители могли готовить пищу. Также власти намерены привлечь предпринимателей, желающих организовать продажу готовых обедов по себестоимости. В ответ прорабатываются меры поддержки и субсидии для таких предпринимателей.

Ранее стало известно, что бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

