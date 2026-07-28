Приставы принудительно спишут с Долиной неоплаченный штраф ГИБДД
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания неоплаченного штрафа ГИБДД с российской певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости.
В отношении артистки заведено исполнительное производство. Основанием стал акт, выданный Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции ГУ МВД по Москве.
Сумма штрафа, подлежащая списанию, составляет 750 рублей. Такой штраф предусмотрен за превышение скорости на 20–40 км/ч.
Ранее Долина заявила, что ей подарили новую квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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