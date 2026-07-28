Приставы принудительно спишут с Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания неоплаченного штрафа ГИБДД с российской певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости.

Трубы на участке Долиной залили монтажной пеной

В отношении артистки заведено исполнительное производство. Основанием стал акт, выданный Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции ГУ МВД по Москве.

Сумма штрафа, подлежащая списанию, составляет 750 рублей. Такой штраф предусмотрен за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Ранее Долина заявила, что ей подарили новую квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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