ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые проведет музыкальное шоу в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

«Стадионные кричалки»: Почему Шакира снова стала голосом чемпионата мира по футболу

Финал пройдет 19 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью Джерси в США. Во время 15-минутного перерыва на стадионе выступят певицы Шакира и Мадонна, а также южнокорейская поп-группа BTS. По данным ФИФА, куратором шоу станет лидер группы Coldplay Крис Мартин.

Чемпионат мира по футболу пройдет 11 июня-19 июля. Впервые матчи турнира состоятся сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
