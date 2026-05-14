ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ
14 мая 202609:54
Юлия Савченко
Международная федерация футбола (ФИФА) впервые проведет музыкальное шоу в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.
Финал пройдет 19 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью Джерси в США. Во время 15-минутного перерыва на стадионе выступят певицы Шакира и Мадонна, а также южнокорейская поп-группа BTS. По данным ФИФА, куратором шоу станет лидер группы Coldplay Крис Мартин.
Чемпионат мира по футболу пройдет 11 июня-19 июля. Впервые матчи турнира состоятся сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ
- Раскрыта главная цель Трампа на переговорах в Китае
- Экс-главу офиса Зеленского отправили под стражу на 60 суток
- Си Цзиньпин и Трамп договорились о поддержке для встречи лидеров АТЭС
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
- В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа