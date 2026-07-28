Весной Путин говорил, что Россия не выступает против налаживания Арменией связей с Европой, при этом состоять в двух таможенных союзах фактически невозможно.

В начале лета Пашинян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет работать «спокойно, без споров, без нервов», пока выбор между этой организацией и Евросоюзом не станет неизбежным. Тогда он подчеркнул, что это решение должен принять народ Армении путем референдума.

Евросоюз может потребовать провести в Армении референдум о вступлении в объединение в ближайшее время, но это не означает, что страна попадет в ЕС даже через 50 лет, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян на этом фоне.

«Хочу подчеркнуть, что все апелляции к народу на фоне референдума ложные, потому что политический курс избирают власти, а народ ставят перед фактом. Очень многое будет зависеть от того, кто будет организовывать референдум, чьи ресурсы будут использоваться для обеспечения нужного результата, а также от того, как будет сформулирован вопрос. Результаты не будут означать, что так на самом деле думает народ. При этом надо понимать, что у Армении нет перспективы членства в ЕС, это лишь разговоры пропаганды. Такой перспективы нет ни сейчас, ни завтра, ни через 20 или 50 лет. На самом деле ЕС толкает Армению на интеграцию с Турцией в энергетической, экономической и логистических сферах. Это выталкивание России из региона. Но избирателям преподносят это иначе», - уверен он.

С ним согласился и армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. Он заявил НСН, что никакого выбора у Армении между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не стоит, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС - это даже не перспектива этого десятилетия.

«Вступление в ЕС – это конкретная процедура. Помимо юридической части, существует еще и политическая, то есть в Брюсселе должны быть с этим быть согласны. Поэтому это не такой выбор, как когда в магазине надо выбрать одну из двух чашек», - предупредил он.

При этом в России уверены, что Пашинян «давно выбрал политический стул».

Премьер Армении Никол Пашинян — это марионетка Вашингтона, как и украинский лидер Владимир Зеленский, заявил НСН бывший сенатор Андрей Климов.

«Пашинян не задумал ничего нового, он делает все, что делал последние годы – пытается трансформировать политическую систему Армении, мягко говоря, не в пророссийскую. Он понимает, что сил для этого у него не очень много, сильно возбуждать сейчас против себя население, которое не настроено на смену курса, он не хочет. Чтобы подыграть этим силам и получать бонусы, он в Кремле говорит одно, но при этом укрепляет себя как прозападный лидер. Мое личное мнение заключается в том, что Пашинян давно выбрал стул, он никогда не был пророссийским политиком, просто сейчас ему тактически это важно», - подчеркнул он.