Пойдет в ЕС: Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров
Премьер Армении в ходе телефонной беседы попросил российского лидера урегулировать проблему с экспортом армянских товаров, Путин предложил коллеге выбрать между членством в ЕС и ЕАЭС.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили давно назревшие «недопонимания» в отношениях двух стран. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
Главным вопросом стало дальнейшие членство Армении в ЕАЭС, а также возможное присоединение страны к Евросоюзу. Не остались без внимания и экономические вопросы. Так, Пашинян попросил президента России решить проблему с ограничением на поставки продукции из Армении.
РЕФЕРЕНДУМ И ВЫБОР СТУЛА
В Кремле сообщили, что Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести в Армении референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз. Отмечается, что в таком случае и решится вопрос членства страны в ЕАЭС.
Весной Путин говорил, что Россия не выступает против налаживания Арменией связей с Европой, при этом состоять в двух таможенных союзах фактически невозможно.
В начале лета Пашинян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет работать «спокойно, без споров, без нервов», пока выбор между этой организацией и Евросоюзом не станет неизбежным. Тогда он подчеркнул, что это решение должен принять народ Армении путем референдума.
Евросоюз может потребовать провести в Армении референдум о вступлении в объединение в ближайшее время, но это не означает, что страна попадет в ЕС даже через 50 лет, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян на этом фоне.
«Хочу подчеркнуть, что все апелляции к народу на фоне референдума ложные, потому что политический курс избирают власти, а народ ставят перед фактом. Очень многое будет зависеть от того, кто будет организовывать референдум, чьи ресурсы будут использоваться для обеспечения нужного результата, а также от того, как будет сформулирован вопрос. Результаты не будут означать, что так на самом деле думает народ. При этом надо понимать, что у Армении нет перспективы членства в ЕС, это лишь разговоры пропаганды. Такой перспективы нет ни сейчас, ни завтра, ни через 20 или 50 лет. На самом деле ЕС толкает Армению на интеграцию с Турцией в энергетической, экономической и логистических сферах. Это выталкивание России из региона. Но избирателям преподносят это иначе», - уверен он.
С ним согласился и армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. Он заявил НСН, что никакого выбора у Армении между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не стоит, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС - это даже не перспектива этого десятилетия.
«Вступление в ЕС – это конкретная процедура. Помимо юридической части, существует еще и политическая, то есть в Брюсселе должны быть с этим быть согласны. Поэтому это не такой выбор, как когда в магазине надо выбрать одну из двух чашек», - предупредил он.
При этом в России уверены, что Пашинян «давно выбрал политический стул».
Премьер Армении Никол Пашинян — это марионетка Вашингтона, как и украинский лидер Владимир Зеленский, заявил НСН бывший сенатор Андрей Климов.
«Пашинян не задумал ничего нового, он делает все, что делал последние годы – пытается трансформировать политическую систему Армении, мягко говоря, не в пророссийскую. Он понимает, что сил для этого у него не очень много, сильно возбуждать сейчас против себя население, которое не настроено на смену курса, он не хочет. Чтобы подыграть этим силам и получать бонусы, он в Кремле говорит одно, но при этом укрепляет себя как прозападный лидер. Мое личное мнение заключается в том, что Пашинян давно выбрал стул, он никогда не был пророссийским политиком, просто сейчас ему тактически это важно», - подчеркнул он.
В начале июля Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчаянно пытается договориться с Москвой, пытаясь усидеть на двух стульях. Об этом НСН заявил экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.
ПАШИНЯН И ЕГО БАРЬЕРЫ
Несмотря на выбор нового курса, Армения не готова разрывать экономические отношения с Россией. Москва при этом неоднократно также говорила, что готова к конструктивному партнерству.
Буквально накануне вечером стало известно, что Россельхознадзор уничтожил крупную партию свежесрезанных роз из Армении, которые пытались незаконно провезти через границу с Белоруссией под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Очевидно, что ситуация с поставками из Армении волнует Пашиняна, так как этот вопрос он лично задал Путина в ходе телефонной беседы.
Пашинян подчеркнул, что действующие барьеры для поставок продукции армянского происхождения на российский рынок противоречат двусторонней договорно-правовой базе и нормам Евразийского экономического союза. Он призвал принять необходимые меры для устранения возникших препятствий в торговле.
До этого Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Новые запреты дополняют ранее введенные ограничения на поставки овощей, фруктов и минеральной воды, а также рыбы из-за чего общий товарооборот между государствами к концу года может сократиться более чем на 25% или даже на 33%, отмечают эксперты.
А годовые потери Армении от запрета Россельхознадзора на ввоз молочной продукции в РФ составят $16 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, отмечая, что ранее 80% всего экспорта данной категории товаров из республики уходило именно на российский рынок.
При этом экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН подчеркнул, что Армения готова оперативно устранить претензии к своей продукции, но глобально на изменение стандартов качества, по его словам, потребуется несколько лет.
«Мы видим, что все эти запреты идут параллельно с динамикой политических отношений. Что касается, пытались ли власти Армении заняться этой проблемой, — да. Как только появились первые ограничения, они заявили, что тоже ужесточат контроль, начали проверки. Но мы понимаем, что это все не так быстро. Все, что можно быстро исправить, они попытаются исправить. Но понятно, что для изменения стандартов продукции потребуется несколько лет», - сказал он.
Ранее Грант Микаэлян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как есть конкуренция со стороны Турции.
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