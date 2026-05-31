Беспорядки в Париже и флаг РФ: «ПСЖ» вновь выиграл Лигу чемпионов
Французский ФК уже второй раз становится победителем лиги, а вместе с ним и вратарь из России Матвей Сафонов. Он стал первым россиянином, дважды победившим в ЛЧ.
Накануне французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» вновь стал победителем Лиги чемпионов. ФК второй раз подряд одержал там победу. Вместе с ним кубок получил и российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Однако радость от победы «ПСЖ» и гордость за спортсмена-соотечественника омрачили беспорядки в Париже.
ПОБЕДА «ПСЖ»
Вечером 30 мая в Будапеште в Румынии прошел финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В итоговом матче на стадионе «Пушкаш Арена» встретились французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У «Арсенала» на шестой минуте забил Кай Хаверц, а у «ПСЖ» мяч с пенальти позже забил Усман Дембеле. В дополнительное время голов у обеих команд не было. По итогам серии пенальти победу одержал французский ФК со счетом 4:3.
Это вторая подряд победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В 2025 году на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене французский ФК обыграл итальянский клуб «Интернационале» со счетом 5:0.
«ПСЖ» оказался вторым клубом в истории после мадридского «Реала» (2016, 2017, 2018), сумевшим выиграть ЛЧ два сезона подряд после изменения формата турнира в сезоне-1992/1993. При этом «Арсенал» второй раз стал вице-чемпионом турнира.
В состав французского «ПСЖ» входит и российский вратарь Матвей Сафонов. 30 мая в финале ЛЧ он вышел в стартовом составе парижан и отыграл матч целиком.
Жена Сафонова Марина после окончания финального матча Лиги чемпионов вышла с российским флагом на поле стадиона в Будапеште. Она накинула на себя флаг, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле.
УСПЕХ САФОНОВА
Матвею Сафонову 27 лет. Он играет в «ПСЖ» с 2024 года. Вратарь стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов.
Также спортсмен оказался лишь вторым россиянином, принявшим участие в финале ЛЧ, после Дмитрия Аленичева. В 2004 году тот вышел на замену в противостоянии с «Монако», забил, отдал результативную передачу и помог «Порту» завоевать трофей, напоминает RT.
«Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы победили. У меня болит голова немного после эпизода с Маркиньосом. Я все равно очень счастлив. Пенальти — это маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Я в итоге не сделал сэйвов, но "Арсенал" мне помог. Чувствую ли я себя героем? Нет-нет. Я просто окружен прекрасными партнерами», - сказал Матвей после игры, которая в России транслировалась в эфире «Okko».
До этого молодой российский футболист стал двукратным чемпионом Франции.
Тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов в беседе с НСН заметил, что Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок.
«Самый достоверный показатель качества игры голкипера — ошибки. У Матвея до недавнего матча с "Тулузой" на протяжении всего этого футбольного сезона их не было. Но это не повлияло на результат той встречи. Умение играть ключевые матчи — одно из самых важных качеств для вратаря высокого уровня. И это говорит о том, что Матвей — ментально очень сильный. В данной ситуации знание французского языка очень важно. Есть общение с игроками не только на поле, но и в быту. И Матвей заслужил уважение со стороны членов команды и болельщиков клуба. В Париже он развивается как вратарь и как личность. За тот короткий период, который он проводит в роли основного вратаря "ПСЖ", он получил право считать себя в одном ряду с лучшими действующими голкиперами мирового класса», - подчеркнул он.
Матвей Сафонов — воспитанник российского футбольного клуба «Краснодар». Вратарь дебютировал в Премьер-лиге РФ в 2017 году в матче против пермского «Амкара». В 2020-м Сафонова впервые вызвали в основную сборную России для подготовки к матчам с командами Турции и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА.
В июне 2021-го спортсмен дебютировал в товарищеском матче против сборной Польши, и уже 16 июня того же года он сыграл первый официальный матч за российскую сборную.
БЕСПОРЯДКИ В ПАРИЖЕ
Однако радость за победу ФК «ПСЖ» и российского вратаря в Лиге чемпионов омрачили беспорядки в Париже, вспыхнувшие накануне вечером.
СМИ писали, что во французской столице фанаты клуба жгли машины, крушили остановки. На улицах города были слышны взрывы и стрельба. Сообщалось, что полиция в ответ применяла к протестующим силу.
По данным газеты «Figaro», сотни болельщиков в Париже, вышедшие праздновать победу «ПСЖ», перекрыли кольцевую автодорогу в столице. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как огромная толпа людей собралась посреди дороги на северо-западе города, преграждая автомобилям путь в обе стороны.
Издание писало, что на фоне столпотворения фанатов два человека на скутере попали в ДТП, они находятся в тяжелом состоянии. Согласно информации источника, участники беспорядков забрасывали полицию камнями и бутылками, запускали фейерверки в сторону правоохранителей, полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
Известно, что во время беспорядков были задержаны 45 человек, один из полицейских был ранен, пишет «Sport Baza». При этом ряд СМИ передавал, что задержанных и пострадавших оказалось гораздо больше.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес говорил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Отмечалось, что из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах, передает РИА Новости.
В 2025 году, после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ против «Интера», в Париже тоже произошли беспорядки. Сообщалось о грабежах, повреждениях уличной мебели и окон, а также о поджогах авто и велосипедов. Тогда в результате столкновений погибли два человека, свыше двухсот получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ростовской области эвакуировали жителей из-за атаки ВСУ на топливное хранилище
- МО: За ночь силы ПВО сбили 216 дронов ВСУ
- Не найдут покупателей: Армения лишится экспорта клубники с потерей рынка РФ
- В Госдуме допустил снижение ключевой ставки до 13,5%
- Беспорядки в Париже и флаг РФ: «ПСЖ» вновь выиграл Лигу чемпионов
- Трамп вновь допустил возобновление военных действий против Ирана
- Гинцбург: России не грозит эпидемия Эболы
- Россиянам пообещали в июне две пенсии
- Пасечник: Вместо атакованного в Старобельске колледжа построят новый
- СМИ: Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию