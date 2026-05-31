Беспорядки в Париже и флаг РФ: «ПСЖ» вновь выиграл Лигу чемпионов

ПОБЕДА «ПСЖ»

Вечером 30 мая в Будапеште в Румынии прошел финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В итоговом матче на стадионе «Пушкаш Арена» встретились французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У «Арсенала» на шестой минуте забил Кай Хаверц, а у «ПСЖ» мяч с пенальти позже забил Усман Дембеле. В дополнительное время голов у обеих команд не было. По итогам серии пенальти победу одержал французский ФК со счетом 4:3.

Это вторая подряд победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В 2025 году на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене французский ФК обыграл итальянский клуб «Интернационале» со счетом 5:0.