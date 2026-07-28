Московский регион за ночь атаковали почти 400 БПЛА
28 июля 202607:34
Юлия Савченко
Более 390 украинских беспилотников летело в направлении Московского региона минувшей ночью. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, атаку зафиксировали с 20.30 до 06.30 мск.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», - сообщил Собянин в мессенджере «Макс».
Мэр столицы уточнил, что 81 дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве.
Накануне над территорией России перехватили и уничтожили 182 украинских БПЛА самолетного типа, отмечает 360.ru.
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