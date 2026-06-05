Без мыслей об отпуске: Булыкин уверен, что сборная России разгромит Буркина-Фасо
Национальная команда РФ по футболу должна с крупным счетом победить гостей в товарищеском матче, несмотря на отпускные настроения, заявил НСН экс-нападающий сборной.
Сборная России должна обыгрывать команду Буркина-Фасо с крупным счетом, несмотря ни на какие обстоятельства. Об этом заявил НСН экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин.
Национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо в пятницу, 5 июня, в Волгограде. Стартовый свисток на стадионе «Волгоград Арена» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Это второй из трех матчей, которые подопечные Валерия Карпина играют в ходе летнего сбора.
«Ожидаю, что наша сборная должна победить, забить несколько голов, порадовать болельщиков, особенно после игры против Египта и улучшить настроение всем поклонникам российского футбола», - отметил собеседник НСН.
Он считает, что можно даже ждать разгрома команды Буркина-Фасо.
«Все-таки, это не такая сильная сборная, наши ребята при своих трибунах должны сыграть лучше, чем с Египтом. Однако, напомню, Египет – это команда, которая едет на чемпионат мира, ей нужно было перед этим показать себя, поэтому они хорошо выступили. У Буркина-Фасо, думаю, будет совсем другой настрой на товарищеский матч, поэтому наши ребята должны победить с крупным счетом», - пояснил эксперт.
При этом, по его оценке, даже мысли об отпуске у российских футболистов не должны им помешать уверенно победить гостей.
«Этот фактор, конечно, есть. Однако уровень мастерства игроков позволяет сейчас победить даже при не 100% настрое. Уровень и класс наших футболистов гораздо выше. Думаю, тренерский штаб найдет слова, чтобы они сыграли не «на расслабоне», а с хорошими мотивацией и самоотдачей», - заключил Булыкин.
Сборная России 28 мая в гостях уступила Египту со счетом 0:1. Сейчас команда РФ располагается на 36 строчке в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная Буркина-Фасо занимает 62 место.
Со сборной этой африканской страны российские футболисты ранее не встречались. За Буркина-Фасо выступают форвард «Ахмата» Мохамед Конате, игроки из клубов Франции, Бельгии, Нидерландов и других европейских стран. Матч в Волгограде рассудит бригада из Сербии с главным арбитром Ненадом Минаковичем.
Сборная России 9 июня также проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
Ранее стало известно, что бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России по футболу. Как пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой, РПЛ интересна бразильцам только за счет известных им игроков, поэтому они будут смотреть «Зенит», но никого больше.
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