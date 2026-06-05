Сборная России должна обыгрывать команду Буркина-Фасо с крупным счетом, несмотря ни на какие обстоятельства. Об этом заявил НСН экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин.

Национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо в пятницу, 5 июня, в Волгограде. Стартовый свисток на стадионе «Волгоград Арена» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Это второй из трех матчей, которые подопечные Валерия Карпина играют в ходе летнего сбора.

«Ожидаю, что наша сборная должна победить, забить несколько голов, порадовать болельщиков, особенно после игры против Египта и улучшить настроение всем поклонникам российского футбола», - отметил собеседник НСН.

Он считает, что можно даже ждать разгрома команды Буркина-Фасо.