Посол: Иран и Оман решат вопрос платы за проход через Ормуз
Иран и Оман примут решение о плате с проходящих через Ормузский пролив судов западных стран. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, Иран и Оман ведут соответствующие переговоры.
«Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», - рассказал Джалали.
Посол отметил, что предмет обсуждений - компенсация услуг за проход через пролив и стоимость. В дальнейшем по этим вопросам будет принято решение.
Между тем эмиратская компания DP World сообщила о планах построить два глубоководных терминала на восточном побережье ОАЭ для обеспечения прямых торговых маршрутов в обход Ормузского пролива, пишет 360.ru.
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