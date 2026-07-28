Посол: Иран и Оман решат вопрос платы за проход через Ормуз

Иран и Оман примут решение о плате с проходящих через Ормузский пролив судов западных стран. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, Иран и Оман ведут соответствующие переговоры.

«Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него», - рассказал Джалали.

Посол отметил, что предмет обсуждений - компенсация услуг за проход через пролив и стоимость. В дальнейшем по этим вопросам будет принято решение.

Между тем эмиратская компания DP World сообщила о планах построить два глубоководных терминала на восточном побережье ОАЭ для обеспечения прямых торговых маршрутов в обход Ормузского пролива, пишет 360.ru.

