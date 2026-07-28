СМИ: Трамп намерен обсудить с Зеленским завершение боев
28 июля 202605:18
Денис Постольский
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 июля обсудит вопрос мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, сообщает CNN.
«Настало время положить конец войне», — заявил телеканалу собеседник из администрации Трампа.
Ранее стало известно, что Вашингтон предложат Москве воздушное перемирие с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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