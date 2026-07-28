СМИ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения сделки по Украине

Американский лидер Дональд Трамп оптимистично настроен относительно возможности мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

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По его словам, глава государства и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта между Москвой и Киевом и взаимодействовать с обеими сторонами. Трамп оптимистично оценивает перспективы заключения мирной сделки.

Ранее стало известно, что президент США намерен обсудить с Зеленским завершение боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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