СМИ: Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения сделки по Украине
Американский лидер Дональд Трамп оптимистично настроен относительно возможности мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
По его словам, глава государства и его команда готовы играть конструктивную роль в завершении конфликта между Москвой и Киевом и взаимодействовать с обеими сторонами. Трамп оптимистично оценивает перспективы заключения мирной сделки.
Ранее стало известно, что президент США намерен обсудить с Зеленским завершение боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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