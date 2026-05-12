«На мой взгляд, ей удаются стадионные кричалки. Наверное, к этому располагают и испанский язык, на котором она поет, и очень ритмичные песни. Как-то так складывается, что Шакира ассоциируется у людей с какими-то большими концертами, где люди скандируют, кричат, танцуют, отлично проводят время. Все это напрямую сопоставляется с футбольными матчами. Кроме того, спрос на латино растет, это такой международный музыкальный язык. В данной ситуации все это выглядит более чем логично, у нее получается заводить толпу, и какая разница, где это делать? Полагаю, какой-то маркетинг здесь тоже работает, потому что, увидев успех один раз, люди хотят его повторить. Не всегда у них работает фантазия, чтобы повторить успех какими-то другими способами», — сказал Легостаев.

Собеседник НСН добавил, что многие другие артисты могли бы составить конкуренцию Шакире.

«Можно, естественно, взять другого артиста, не только Шакира сочиняет стадионные хиты. Есть масса англоязычных групп и сольных артистов, у которых это здорово получается. Но как работает музыка? Если что-то стало хитом, давайте попробуем это повторить. Так, наверное, это работает и при выборе артистов, песни которых будут звучать на футбольных матчах», — подытожил он.

Ранее советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий заявил, что билеты на концерт «Ленинграда» плохо продавались, а Сергею Шнурову нужен аншлаг, поэтому приходится снижать цены в два-три раза. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

