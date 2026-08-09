Любовница, недоверие, отставка, Трамп: Вокруг Инфантино вновь разгорелся скандал
В ФИФА назвали ситуацию спланированной попыткой дискредитации.
Вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино разгорелся новый скандал. В этот раз он связан с тем, что тот, работая в УЕФА, якобы помогал продвигаться по карьерной лестницей своей любовнице, и ей выплачивали огромные суммы. До этого Инфантино критиковали за желание продать права на ЧМ семье американского президента Дональда Трампа. Тот скандал обернулся угрозами бойкота УЕФА соревнований ФИФА и призывом к отстранению Инфантино от должности.
СКАНДАЛ С ЛЮБОВНИЦЕЙ
В Международной федерации футбола (ФИФА) скандал, возникший вокруг ее президента Джанни Инфантино, назвали скоординированной кампанией, целью которой является подрыв авторитета и организации, и ее главы. В ФИФА добавили, что федерация приветствует обоснованную критику, но выступает против искажения фактов и распространения необоснованных обвинений. Отмечается, что в связи с этим организация намерена решительно реагировать на подобные инциденты.
«Те, кто не пользуется поддержкой национальных ассоциаций, не должны пытаться с помощью обвинений, намеков или дезинформации добиться того, чего не могут достичь посредством установленных демократических процедур», - написал в одной из соцсетей журналист Бен Джейкобс со ссылкой на заявление пресс-службы ФИФА.
Накануне издание The Telegraph сообщило, что во времена работы Инфантино в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из европейского футбольного бюджета якобы спонсировалась его любовница. По данным источника, женщина якобы получила повышение с административной должности до руководящей должности, пока у нее с Инфантино «продолжался роман».
В материале указано, что, после того, как она покинула организацию, союз заплатил ей для того, чтобы она получила профессиональную степень в управлении бизнесом (MBA). Издание также писало, что в УЕФА признали факт выплаты и подтвердили, что были осведомлены об утверждениях, согласно которым женщина состояла в отношениях с Инфантино.
В ФИФА опровергли эту информацию. Федерация назвала любые предположения о нарушении устава или регламентов клеветническими, пишет RT.
«Все кадровые решения — включая увольнения и выплату выходных пособий — утверждались уполномоченными руководителями в строгом соответствии с действующими правилами», - говорится в заявлении ФИФА.
Однако позже в УЕФА заявили, что могут начать расследование деятельности Инфантино во время его работы в организации в течение 16 лет (с 2000 по 2016 годы). Издание Yahoo Sports со ссылкой на The Telegraph сообщило, что в организации, в частности, хотят выяснить обстоятельства выплаты женщине и установить, могли ли предполагаемые отношения повлиять на кадровые решения.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов. Выборы следующего главы ФИФА назначены на март 2027 года. Они пройдут в Марокко.
ПРОДАЖА ПРАВ НА ЧМ СЕМЬЕ ТРАМПА
В конце июля Джанни Инфантино попал еще в один крупный скандал. Он собирался привлечь к ФИФА частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером — старшим братом зятя президента США Дональда Трампа, за счет продажи долей прав на Чемпионат мира по футболу, передает Financial Times. По информации источников The Telegraph, речь шла о доли примерно в 20–30%.
«Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США перешли в финансовое измерение, что наносит серьезный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», - написал в одной из соцсетей экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер.
Отмечалось, что будет создана дочерняя компания FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд, в планах продать ее четверть за $4,2 млрд тщательно отобранным долгосрочным инвеститорам. При этом предполагалось, что любая чистая прибыль FFE будет полностью реинвестирована в футбол.
Компания должна была объединить коммерческую деятельность и организацию мероприятий ФИФА, но контроль над фондом, соревнованиями, принятием всех спортивных решений должен был остаться за федерацией, пишет «РБК Спорт».
Предполагалось, что выплаты национальным федерациям будут увеличены с $8 млн за предстоящий четырехлетний цикл до $20 млн, а в последующие два цикла — до $22 млн и $24 млн соответственно. Кроме того, федерации смогли бы получить одноразовую выплату в размере до $20 млн на соцпроекты. Участие должно было быть полностью добровольным.
Издание The Times писало, что Инфантино дал национальным федерациям срок до 19 сентября для поддержки его плана, предложив в качестве стимула $40 млн за его принятие. Он подчеркнул, что у ассоциаций будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они не поддержат его план. Позднее эту информацию подтвердили в УЕФА.
БОЙКОТ И ОТСТАВКА
Однако план был раскритикован. Например, Еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф пригрозил ФИФА проверкой из-за планов по продаже прав на ЧМ. Он отметил, что у него вызывает «особую озабоченность» ситуация, когда регулирующие полномочия ФИФА «совпадают с интересами частных компаний», так как это поднимает вопросы о «независимости организации и конфликте интересов», пишет РБК.
В УЕФА заявили о готовности бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Джанни Инфантино. Речь идет о всех 55 ассоциациях-членах, включая РФС. Однако советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с НСН заявил, что РФС может поддержать европейский бойкот против ФИФА только если европейцы проведут отдельный чемпионат мира в России, а иначе это бессмысленно.
«Хочется понять, какая нам от этого польза? Нас допустят до чемпионата Европы? Наши клубы вернут в еврокубки? Где наши плюшки и коврижки? Бойкоты — это плохо, но еще хуже, когда мировой футбол дербанят в пользу родственников Трампа. Европа этим возмутилась, но нам что с этого? Если РФС объяснит, что тогда чемпионат мира в 2030-м году пройдет только в Марокко без Европы, а мы присоединились к бойкоту и через четыре года в России будет свой чемпионат с участием всех европейских сборных, тогда в этом будет смысл», - сказал он.
Кроме того, в УЕФА заявили, что хотят добиться снятия Инфантино с поста главы ФИФА. По данным The Telegraph, все 55 стран-членов союза готовы отстранить его от должности путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку. Отмечалось, что УЕФА может инициировать эту процедуру, имея в своем распоряжении голоса 43 из 211 стран-членов ФИФА.
По поводу проекта Инфантино в Рабате 4 августа состоялась экстренная встреча, по результатам которой ФИФА обязалась восстановить свою репутацию, а сам президент организации извинился за допущенные ошибки и пообещал больше такого не совершать. В итоге глава ФИФА заявил об отказе от проекта по продаже доли прав на ЧМ.
«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые... больше не отвечают первоначально поставленной цели. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать. Поэтому это предложение не получит дальнейшего развития», - заявил Инфантино.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что Джанни Инфантино очень характеризует тот факт, что он решил похвалить сам себя за организацию Чемпионата мира по футболу-2026, потому что странностей там было действительно много.
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