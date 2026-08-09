Любовница, недоверие, отставка, Трамп: Вокруг Инфантино вновь разгорелся скандал

СКАНДАЛ С ЛЮБОВНИЦЕЙ

В Международной федерации футбола (ФИФА) скандал, возникший вокруг ее президента Джанни Инфантино, назвали скоординированной кампанией, целью которой является подрыв авторитета и организации, и ее главы. В ФИФА добавили, что федерация приветствует обоснованную критику, но выступает против искажения фактов и распространения необоснованных обвинений. Отмечается, что в связи с этим организация намерена решительно реагировать на подобные инциденты.

«Те, кто не пользуется поддержкой национальных ассоциаций, не должны пытаться с помощью обвинений, намеков или дезинформации добиться того, чего не могут достичь посредством установленных демократических процедур», - написал в одной из соцсетей журналист Бен Джейкобс со ссылкой на заявление пресс-службы ФИФА.