Часть пользователей «Яндекс Диска» потеряла доступ к файлам

У части пользователей «Яндекс Диска» не открываются и не скачиваются файлы из облачного хранилища после сбоя, который был вызван атакой на дата-центры, сообщают «Осторожно, новости».

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В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций сервиса. По словам читателей издания, часть файлов недоступна для просмотра и скачивания. В компании указали, что ограничили часть функций «Яндекс 360», в том числе, «Диска», чтобы сохранить главное — работоспособность сервисов».

В пресс-службе РБК отметили, что ограничения необходимы для снижения нагрузки и поддержания «основных рабочих сценариев». «Наша команда продолжает работу, чтобы все возможности сервисов стали доступны», — добавили там.

«Яндекс» приостановил резервирование мощностей для других компаний. Участники рынка уже закупают оборудование для защиты от БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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