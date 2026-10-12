Часть пользователей «Яндекс Диска» потеряла доступ к файлам
У части пользователей «Яндекс Диска» не открываются и не скачиваются файлы из облачного хранилища после сбоя, который был вызван атакой на дата-центры, сообщают «Осторожно, новости».
В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций сервиса. По словам читателей издания, часть файлов недоступна для просмотра и скачивания. В компании указали, что ограничили часть функций «Яндекс 360», в том числе, «Диска», чтобы сохранить главное — работоспособность сервисов».
В пресс-службе РБК отметили, что ограничения необходимы для снижения нагрузки и поддержания «основных рабочих сценариев». «Наша команда продолжает работу, чтобы все возможности сервисов стали доступны», — добавили там.
«Яндекс» приостановил резервирование мощностей для других компаний. Участники рынка уже закупают оборудование для защиты от БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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