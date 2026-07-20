Испанцы были настолько сильны, что аргентинцам не удалось показать свой футбол, поэтому итог матча был закономерен. На него не смог повлиять даже лучший игрок их сборной — форвард Лионель Месси, рассказал НСН бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.

Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира 2026 года в США со счётом 1:0, забив единственный мяч в дополнительном тайме на 106-й минуте: отличился Ферран Торрес. Перед этим у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес, а на 97-й минуте арбитр отменил гол испанцев. За основные 90 минут аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу. Семина это не удивило.