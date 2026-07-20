Месси не смог: Семин объяснил поражение Аргентины в финале чемпионата мира
Главный игрок сборной Аргентины не решил исход игры, а потенциал команды был исчерпан, заявил НСН Юрий Семин.
Испанцы были настолько сильны, что аргентинцам не удалось показать свой футбол, поэтому итог матча был закономерен. На него не смог повлиять даже лучший игрок их сборной — форвард Лионель Месси, рассказал НСН бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира 2026 года в США со счётом 1:0, забив единственный мяч в дополнительном тайме на 106-й минуте: отличился Ферран Торрес. Перед этим у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес, а на 97-й минуте арбитр отменил гол испанцев. За основные 90 минут аргентинцы ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот соперника, что является антирекордом чемпионатов мира по футболу. Семина это не удивило.
«Все очевидно, потому что в футболе случайности бывают очень редко, а закономерности присутствуют часто. Победила самая сильная команда на этом чемпионате, да и с большим преимуществом. Они были более сбалансированы и шли по восходящей в физическом своем состоянии. У них отличное молодое поколение, которое побеждает не только на взрослом чемпионате мира, но и на всех юношеских и молодежных этапах. У них отличная большая база, на которой вырастают игроки сборной. А Аргентина полностью исчерпала свой потенциал на этом чемпионате. Они сильны, но это поколение заканчивает — у них очень возрастная команда. Месси вчера ничего не мог сделать, решить исход, потому что очень сильны были испанцы», — подчеркнул он.
Ранее известный футбольный тренер Валерий Непомнящий сообщил в интервью НСН, кто должен был выиграть чемпионат мира по футболу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Базар-вокзал!» Организаторы «Славянского базара» сорвали работу российских журналистов
- Флирт против Китая: Зачем Трамп пообещал Саудовской Аравии ядерное партнерство
- Не кризис, а трансформация? Как волна закрытий турагентств скажется на отдыхающих
- Четверо взрослых и ребенок погибли в Шебекино в результате удара ВСУ по автобусу
- Путин ввел в РФ дополнительные меры поддержки учителей
- Новый премьер Великобритании пообещал стране большие изменения
- Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая
- Месси не смог: Семин объяснил поражение Аргентины в финале чемпионата мира
- Брать сейчас: Туроператоры предрекли рост цен на авиабилеты
- Путин установил в РФ День хоккея