Из-за атак «Яндекс» лишился части своих дата-центров

Последняя атака случилось в ночь на 11 октября, когда был атакован дата-центр во Владимирской области. Его работа полностью остановлена. В нём располагался суперкомпьютер «Галушкин». Сбои затронули около десяти основных сервисов «Яндекса» — «Яндекс Go», «Почту» и другие, а также более десятка сервисов арендаторов: «Циан», Twinby, «Дом.ру» и др.

«Яндекс» приостановил резервирование мощностей для других компаний. Участники рынка уже закупают оборудование для защиты от БПЛА, что может привести к росту цен на облачные услуги. Сроки поставки оборудования для замены — до шести месяцев, а закупка значительных объёмов до конца года — «утопия».

Компания заявила, что гарантирующим полную сохранность денег пользователей сервиса «Яндекс Пэй» после атак на дата-центр во Владимире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

