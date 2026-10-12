Стали известны подробности предложения Трампа об энергетическом перемирии

Источник издания заявил, что президент США ожидает, что лидер Украины Владимир Зеленский будет его соблюдать. В случае прекращения ударов по НПЗ следующим шагом Вашингтон видит возможную договоренность по прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

Украинские чиновники заявили, что в стране есть один НПЗ, который при этом не полностью функционирует. Киев импортирует топливо. На Украине сочли предложение «неравноценным».

Ранее стало известно, что Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

