Стали известны подробности предложения Трампа об энергетическом перемирии

Заявление американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной связано с потенциальным соглашением, которое предусматривает прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы обеими сторонами, сообщает Axios.

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Источник издания заявил, что президент США ожидает, что лидер Украины Владимир Зеленский будет его соблюдать. В случае прекращения ударов по НПЗ следующим шагом Вашингтон видит возможную договоренность по прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

Украинские чиновники заявили, что в стране есть один НПЗ, который при этом не полностью функционирует. Киев импортирует топливо. На Украине сочли предложение «неравноценным».

Ранее стало известно, что Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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