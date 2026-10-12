В Госдуме не располагают информацией об энергетическом перемирии с Украиной

«Мы все знаем, что Трамп частенько говорит что-то, чтобы не росли цены на нефть. Так называемые словесные инвестиции. Насколько это соответствует действительности, не знаю», — заявил депутат.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков указал, что не присутствовал на переговорах, и перенаправил журналистов в пресс-службу президента США.

Ранее стало известно, что Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

