Евросоюз ужесточит условия получения виз для россиян

Это связано с опасениями по поводу диверсий и других гибридных атак. Представить инициативу планируется в начале 2027 года. Более строгих ограничений добиваются Польша, Швеция, Эстония и другие страны. В 2025 году россияне получили около 478 тысяч туристических виз в Шенгенскую зону. Многие из них были многократными.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что существующая система создает угрозы безопасности на фоне опасений по поводу поддерживаемых Москвой диверсий. Стрёммер приветствовал «растущую поддержку» ужесточения правил.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что волна гибридных атак, поддерживаемых Москвой, требует введения жестких ограничений для российских дипломатов и граждан в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

