Журова заявила, что Инфантино может справиться с задачами на посту главы ООН
Человек такого уровня, как президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, может справиться с чем угодно. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
Комментируя желание американского лидера Дональда Трампа видеть Инфантино на посту генерального секретаря ООН, она отметила, что во всемирной организации «немного другая специфика работы и задач».
«Удивительное предложение Трампа... Насколько его слово может быть значимым в вопросе выбора главы ООН? Оно веское, но не является окончательным. Но общественность он взбудоражил», — указала парламентарий.
Журова также добавила, что Инфантино будет сложно расстаться с футболом.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что предстоящая смена генсека ООН создаёт предпосылки для наведения порядка в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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