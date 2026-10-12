СМИ: Уиткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Москву

Переговорщики президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, сообщает Axios.

Песков: Сроки нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны

Новые даты визита не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и Европейского союза согласовать единое предложение для Москвы. Источник издания заявил, что, по мнению американского лидера Дональда Трампа, Киев воспринимает помощь Вашингтона «как должное». При этом глава Белого дома «действительно зол».

Ранее американские власти предложили России три выгодных экономических стимула ради перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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