Премьер Бернэм: Россия вмешивалась в референдум о выходе Британии из Евросоюза

Россия вмешивалась в референдум (Brexit) о выходе Британии из Евросоюза в 2016 году, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы правительства Великобритании Энди Бернэма.

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По его словам, подтверждение этому он получил после вступления в должность премьер-министра. «Когда я пришел на Даунинг-стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ: да, было», — сказал Бернэм. Политик не уточнил, кто предоставил ему такую информацию, на чем она основана и повлияло ли предполагаемое вмешательство на результаты голосования.

Референдум состоялся 23 июня 2016 года, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС, против — 48,1%.

Великобритания готова к сближению с Евросоюзом по ряду ключевых направлений, однако о полноценном возобновлении членства речи не идёт. Об этом НСН в комментарии заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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