Премьер Бернэм: Россия вмешивалась в референдум о выходе Британии из Евросоюза

По его словам, подтверждение этому он получил после вступления в должность премьер-министра. «Когда я пришел на Даунинг-стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ: да, было», — сказал Бернэм. Политик не уточнил, кто предоставил ему такую информацию, на чем она основана и повлияло ли предполагаемое вмешательство на результаты голосования.

Референдум состоялся 23 июня 2016 года, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС, против — 48,1%.

Великобритания готова к сближению с Евросоюзом по ряду ключевых направлений, однако о полноценном возобновлении членства речи не идёт. Об этом НСН в комментарии заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

