СМИ: Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие

Москва пока не согласилась на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие, сообщает Axios.

Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

Оно предполагает взаимный отказ России и Украины от атак на нефтезаводы с возможностью расширения на электростанции и энергосети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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