СМИ: Россия пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие
12 октября 202602:32
Денис Хоноров
Москва пока не согласилась на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие, сообщает Axios.
Оно предполагает взаимный отказ России и Украины от атак на нефтезаводы с возможностью расширения на электростанции и энергосети.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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