СМИ: В МОК направили жалобу на действия главы ФИФА Инфантино

Портал City AM со ссылкой на неназванный источник пишет, что жалоба связана с отменой красной карточки, которую получил игрок сборной США Фоларин Балогун.

В FairSquare рассказали о якобы наличие веских доказательства того, что Инфантино принял решение «под политическим давлением президента США Дональда Трампа». В организации указали, что своими действиями глава ФИФА нарушил принесённую им в 2020 году клятву, в которой обещал работать независимо от политических и коммерческих интересов.

Ране Трамп заявил, что действительно звонил Инфантино по вопросу красной карточки Балогуна. При этом глава Белого дома указал, что не просил об её отмене - он призвал лишь «пересмотреть ситуацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».