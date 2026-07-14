СМИ: В МОК направили жалобу на действия главы ФИФА Инфантино
Некоммерческая организация FairSquare пожаловалась в Международный олимпийский комитет (МОК) на действия главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Портал City AM со ссылкой на неназванный источник пишет, что жалоба связана с отменой красной карточки, которую получил игрок сборной США Фоларин Балогун.
В FairSquare рассказали о якобы наличие веских доказательства того, что Инфантино принял решение «под политическим давлением президента США Дональда Трампа». В организации указали, что своими действиями глава ФИФА нарушил принесённую им в 2020 году клятву, в которой обещал работать независимо от политических и коммерческих интересов.
Ране Трамп заявил, что действительно звонил Инфантино по вопросу красной карточки Балогуна. При этом глава Белого дома указал, что не просил об её отмене - он призвал лишь «пересмотреть ситуацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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