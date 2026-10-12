Замдиректора предприятия «Роскосмоса» арестовали за хищение 5 млрд рублей при гособоронзаказе

Он проходит по делу о хищении более 5 млрд рублей при исполнении контрактов в рамках гособоронзаказа. Как считает следствие, в 2021–2024 годах бюро перечислило компаниям «Нагваль Стройтех» и «Гарант-строй» авансы на сумму свыше 5 млрд рублей. Согласно контрактам, предусматривалось строительство производственной инфраструктуры для изготовления шаров-баллонов ракетно-космической техники и создание объединённого производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз».

Подрядчики выполнили работы на 535 млн рублей, после чего предприятие в одностороннем порядке расторгло договоры. Оставшимися средствами компании распорядились по своему усмотрению.

На допросе Кольцов отказался от дачи показаний. Ранее по этому делу в СИЗО оказался предприниматель, который сознался в мошенничестве.

Ранее в Омске арестовали подрядчика «Роскосмоса», похитившего 545 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

