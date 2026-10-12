Песков: Москва без проблем поставит дизель на мировые рынки

Мировой рынок энергоресурсов потерял огромное количество нефти и нефтепродуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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По его словам, Москва сможет без проблем экспортировать дизель на мировые рынки. «Скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение»,— сообщил официальный представитель Кремля. Он указал, что продажи топлива идут через трейдеров, поэтому РФ не надо дожидаться запроса на поставку от конкретных стран.

Американский лидер Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Москвой по поставкам дизельного топлива из-за продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ТопливоРоссияДмитрий Песков

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