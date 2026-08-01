СМИ узнали, кого УЕФА хочет видеть на посту президента ФИФА
По данным издания The Telegraph, УЕФА активно подбирает кандидата на должность президента ФИФА — на смену Джанни Инфантино. В руководстве союза полагают, что будущему главе федерации необходима способность объединять стороны, а выдвиженец от Европы вряд ли сможет заручиться достаточным числом голосов в ходе выборов.
Особое внимание в УЕФА уделяют Виктору Монтальяни — 60‑летнему президенту КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Канадский функционер возглавляет конфедерацию с 2016 года, и в европейском союзе высоко оценивают его кандидатуру.
Как накануне сообщила газета The i Paper, Монтальяни предпринимает определённые шаги, чтобы составить конкуренцию Инфантино в борьбе за пост главы ФИФА, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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