УЕФА сохранил бойкот ЧМ из-за утраты доверия к руководству ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе бойкот чемпионата мира несмотря на извинения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление европейской организации.

В руководстве УЕФА подчеркнули отсутствие доверия к главе ФИФА и невыполнение ключевых требований для отмены санкций. Европейские ассоциации требовали полностью отозвать предложения о продаже прав на крупные турниры и предоставить твердые гарантии невозможности подобных попыток исказить суть игры в будущем.