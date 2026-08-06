УЕФА сохранил бойкот ЧМ из-за утраты доверия к руководству ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе бойкот чемпионата мира несмотря на извинения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление европейской организации.

В руководстве УЕФА подчеркнули отсутствие доверия к главе ФИФА и невыполнение ключевых требований для отмены санкций. Европейские ассоциации требовали полностью отозвать предложения о продаже прав на крупные турниры и предоставить твердые гарантии невозможности подобных попыток исказить суть игры в будущем.

Глава ФИФА заявил об отказе от проекта по продаже доли прав на ЧМ

Представители европейского футбола констатировали, что озвученные условия так и не были удовлетворены. Из-за этого организация окончательно утратила доверие к текущему руководству ФИФА.

«Эта позиция остается неизменной», – говорится в заявлении представителей УЕФА.

Ранее стало известно, кого руководство УЕФА хочет видеть на посту президента ФИФА вместо Инфантино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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