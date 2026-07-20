«Скука и безумие»: ЧМ-2026 выиграла «непобедимая» Испания
Испания установила на ЧМ два рекорда, Аргентина не сумела ни разу за 90 минут финала ударить по воротам, а Мбаппе опередил Месси в борьбе за титул лучшего бомбардира.
Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в одном из «самых скучных» финалов в истории ЧМ. Обе команды отметились рекордами и антирекордами, а лидер аргентинцев Лео Месси не сумел забить больше француза Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром ЧМ-2026.
РЕКОРД ИСПАНИИ И «НОЛЬ» АРГЕНТИНЫ
В ночь на 20 июля в США завершился чемпионат мира-2026, оставивший противоречивые чувства у болельщиков. С одной стороны, было немало сюрпризов: Норвегия выбила Бразилию, Парагвай – Германию, а сборная Кабо-Верде блестяще сыграла с обоими финалистами (0:0 с Испанией и 2:3 с Аргентиной). С другой стороны, в полуфиналы вышли все четыре главных фаворита, а в финале встретились действующий чемпион мира (Аргентина) и чемпион Европы (Испания).
Перед финалом эксперты отдавали небольшое преимущество Испании, однако игра превзошла ожидания. За 90 минут основного времени Лео Месси с компанией не нанесли ни одного удара по воротам соперников, что стало антирекордом ЧМ. Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес «тащил», как мог и сумел не пропустить за 90 минут основного времени. В концовке матча его партнеры перешли на откровенную грубость, и Энцо Фернандес получил красную карточку за жестокий фол.
В дополнительное время испанцы все-таки смогли забить. Два гола «Красной фурии» судья не засчитал, однако к голу Фернана Торреса на 106-й минуте у него уже не было вопросов. Сборная Испания, как и ожидалось, стала чемпионом мира, установив два рекорда. Они пропустили всего один гол за весь ЧМ, чего никогда не случалось с чемпионом, а также довели до 38 игр беспроигрышную серию в официальных матчах. При этом СМИ назвали игру «непобедимой» Испании с Аргентиной одним из самых скучных финалов в истории. Не убедило фанатов и яркое шоу в перерыве игры с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера и других звезд.
39-летний Лео Мессии после матча признал, что соперники победили заслуженно. В силу возраста для него это может быть последний ЧМ.
«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем всё, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — сказал лидер сборной Аргентины.
Со своей стороны, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после финала поблагодарил самого медийного игрока команды, 19-летнего Ламина Ямаля, забившего на ЧМ всего один мяч, за то, что тот принес себя «в жертву» ради командных интересов.
«Я хочу поблагодарить Ламина. На этом чемпионате он действовал совершенно иначе. Мы признательны ему за то, что он принёс себя в жертву ради интересов команды. По моему мнению, он провёл отличный чемпионат мира», — подчеркнул де ла Фуэнте.
Лучшим игроком ЧМ-2026 признали 30-летнего капитана сборной Испании Родри. Премьер-министр страны Педро Санчес назвал эту команду «выдающейся», кроме того, на финал прибыл король Испании Филипп VI.
МЕМЫ И «БЕЗУМИЕ»: ОТ МБАППЕ ДО ТРАМПА
Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал 27-летний Килиан Мбаппе, забивший 10 голов и на два мяча обошедший Месси. Успеху Мбаппе способствовал его дубль в матче за третье место, который в СМИ назвали «безумием». Англия победила Францию с «хоккейным» счетом 6:4, после чего и игроки французов, и журналисты назвали случившееся «позором».
Самым хайповым игроком ЧМ-2026 стал лидер сборной Норвегии, 25-летний Эрлинг Холанд. После того, как Норвегия победила Бразилию (2:1), а Холланд забил Неймару с компанией два мяча, соцсети заполонили мемы с похожим на викинга норвежцем, в которого сразу же влюбились многочисленные любительницы «рилсов» и подростки.
«Мемы просто сумасшедшие, их очень много. Есть этот мем, где я сижу, ем и пугаюсь самого себя. Он очень смешной. Ещё мемы про меня и Вини. Их так много. Я беру телефон, открываю, и мне постоянно попадаются мемы. Это очень смешно», — отметил в этой связи Холанд.
Чемпионат мира, который принимали три страны – США, Мексика и Канада, запомнились и высказываниями главы Белого дома Дональда Трампа, показавшим себя футбольным дилетантом. Тем не менее, после звонка Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино внезапно «отменили» дисквалификацию за удаление лидера сборной США Фоларина Балогуна на игру 1/8 финала с Бельгией.
«Я не думал, что это (удаление с поля – прим. НСН) значит так много. Но потом я услышал, что игрок не сможет выступить, по крайней мере, в следующем матче, и подумал: ничего себе (…) Когда лишают возможности играть твоего лучшего игрока… — это особенно несправедливо», - был уверен Трамп, который тоже стал героем многочисленных мемов.
У болельщиков было много вопросов к судейству, особенно в матчах с участием сборной Аргентины. Они припоминали отмененный гол в игре чемпионов мира-2022 с Египтом, удаление у Швейцарии и даже создали сайт с петицией об отстранении Аргентины от ЧМ, однако команда Мессии дошла до финала.
Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН верно назвал всех полуфиналистов ЧМ-2026, при этом признавался, что в финале будет болеть за Месси.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России
- «Скука и безумие»: ЧМ-2026 выиграла «непобедимая» Испания
- На базе армии Японии произошел сильный пожар
- В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека
- Китай за полгода увеличил импорт российской нефти на 16,7%
- В Домодедове госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами
- СМИ: Киев может лишиться поддержки после выборов в Европе
- Из-за дефицита бензина на АЗС дорожает газомоторное топливо
- Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026
- СМИ: Подход ФРГ к переговорам с Москвой приобрел более конструктивный характер