РЕКОРД ИСПАНИИ И «НОЛЬ» АРГЕНТИНЫ

В ночь на 20 июля в США завершился чемпионат мира-2026, оставивший противоречивые чувства у болельщиков. С одной стороны, было немало сюрпризов: Норвегия выбила Бразилию, Парагвай – Германию, а сборная Кабо-Верде блестяще сыграла с обоими финалистами (0:0 с Испанией и 2:3 с Аргентиной). С другой стороны, в полуфиналы вышли все четыре главных фаворита, а в финале встретились действующий чемпион мира (Аргентина) и чемпион Европы (Испания).

Перед финалом эксперты отдавали небольшое преимущество Испании, однако игра превзошла ожидания. За 90 минут основного времени Лео Месси с компанией не нанесли ни одного удара по воротам соперников, что стало антирекордом ЧМ. Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес «тащил», как мог и сумел не пропустить за 90 минут основного времени. В концовке матча его партнеры перешли на откровенную грубость, и Энцо Фернандес получил красную карточку за жестокий фол.

В дополнительное время испанцы все-таки смогли забить. Два гола «Красной фурии» судья не засчитал, однако к голу Фернана Торреса на 106-й минуте у него уже не было вопросов. Сборная Испания, как и ожидалось, стала чемпионом мира, установив два рекорда. Они пропустили всего один гол за весь ЧМ, чего никогда не случалось с чемпионом, а также довели до 38 игр беспроигрышную серию в официальных матчах. При этом СМИ назвали игру «непобедимой» Испании с Аргентиной одним из самых скучных финалов в истории. Не убедило фанатов и яркое шоу в перерыве игры с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера и других звезд.

39-летний Лео Мессии после матча признал, что соперники победили заслуженно. В силу возраста для него это может быть последний ЧМ.

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем всё, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — сказал лидер сборной Аргентины.

Со своей стороны, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после финала поблагодарил самого медийного игрока команды, 19-летнего Ламина Ямаля, забившего на ЧМ всего один мяч, за то, что тот принес себя «в жертву» ради командных интересов.

«Я хочу поблагодарить Ламина. На этом чемпионате он действовал совершенно иначе. Мы признательны ему за то, что он принёс себя в жертву ради интересов команды. По моему мнению, он провёл отличный чемпионат мира», — подчеркнул де ла Фуэнте.

Лучшим игроком ЧМ-2026 признали 30-летнего капитана сборной Испании Родри. Премьер-министр страны Педро Санчес назвал эту команду «выдающейся», кроме того, на финал прибыл король Испании Филипп VI.