Советник Инфантино уволился в знак протеста против планов ФИФА по чемпионату мира
Карлос Кордейро, старший советник президента главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил, что покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, решение он принял в знак протеста против намерения Инфантино продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионат мира.
«Я решительно против этого. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для будущего этой игры», - подчеркнул Кордейро.
Ранее все 55 ассоциаций-членов УЕФА, в том числе Российский футбольный союз, объявили о бойкоте турниров ФИФА из-за планов по передаче медийных и коммерческих прав частным инвесторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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