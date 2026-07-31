Советник Инфантино уволился в знак протеста против планов ФИФА по чемпионату мира

По его словам, решение он принял в знак протеста против намерения Инфантино продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионат мира.

«Я решительно против этого. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для будущего этой игры», - подчеркнул Кордейро.

Ранее все 55 ассоциаций-членов УЕФА, в том числе Российский футбольный союз, объявили о бойкоте турниров ФИФА из-за планов по передаче медийных и коммерческих прав частным инвесторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

