Советник Инфантино уволился в знак протеста против планов ФИФА по чемпионату мира

Карлос Кордейро, старший советник президента главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил, что покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, решение он принял в знак протеста против намерения Инфантино продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионат мира.

«Я решительно против этого. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для будущего этой игры», - подчеркнул Кордейро.

Ранее все 55 ассоциаций-членов УЕФА, в том числе Российский футбольный союз, объявили о бойкоте турниров ФИФА из-за планов по передаче медийных и коммерческих прав частным инвесторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпортЧемпионат Мира По ФутболуFIFAДжанни Инфантино

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