Адвокат объяснил, почему Смолова не привлекут к ответственности

Футболист Федор Смолов в настоящее время не рискует столкнуться с уголовным преследованием из-за драки в московском кафе. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, в возбуждении уголовного дела было отказано, и, если отказное постановление не будет обжаловано, спортсмену не грозит никакой ответственности. Адвокат также сослался на сообщения СМИ, согласно которым потерпевший отказался от претензий, что, по его мнению, делает ситуацию окончательно закрытой с юридической точки зрения.