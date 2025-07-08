Адвокат объяснил, почему Смолова не привлекут к ответственности
Футболист Федор Смолов в настоящее время не рискует столкнуться с уголовным преследованием из-за драки в московском кафе. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, в возбуждении уголовного дела было отказано, и, если отказное постановление не будет обжаловано, спортсмену не грозит никакой ответственности. Адвокат также сослался на сообщения СМИ, согласно которым потерпевший отказался от претензий, что, по его мнению, делает ситуацию окончательно закрытой с юридической точки зрения.
Жорин подчеркнул, что дело может быть пересмотрено только в случае, если отказ обжалует одна из сторон, а прокуратура признает постановление недействительным. Тогда потребуется проведение судебно-медицинской экспертизы для оценки тяжести вреда здоровью. Он добавил, что реальные сроки возможны лишь при квалификации действий по ст. 111 УК — причинение тяжкого вреда здоровью. Однако, по мнению юриста, даже при более серьезной оценке последствий наказание в виде восьми лет лишения свободы, о котором писали некоторые СМИ, футболисту не грозит.
Инцидент с участием Смолова произошел 28 мая в одном из кафе сети «Кофемания». По данным СМИ, конфликт начался после того, как посетители соседнего столика начали вслух обсуждать спортсмена. В ответ футболист вступил с ними в перепалку, которая переросла в драку. Пострадавшие позже обратились в полицию, передает «Радиоточка НСН».
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