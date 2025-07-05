Футболист Федор Смолов подрался с посетителями кафе в центре Москвы

ОПЯТЬ «КОФЕМАНИЯ»

По данным Telegram-канала «Shot» инцидент с Федором Смоловым произошел еще 28 мая 2025 года. Драка случилась в «Кофемании» на Никитской улице в Москве. Именно там в 2018 году Кокорин и Мамаев напали со стулом на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Согласно предварительной информации, двое посетителей кафе громко обсуждали «футбольные способности» экс-нападающего «Краснодара». Инцидент произошел на следующий день после того, как клуб объявил об окончании контракта с игроком.