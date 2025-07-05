Футболист Федор Смолов подрался с посетителями кафе в центре Москвы
Инцидент произошел в той же «Кофемании», в которой в 2018 году футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку со стулом.
Стало известно, что российский футболист Федор Смолов устроил драку в одном из столичных кафе. Отмечается, что в этом же заведении несколько лет назад произошла потасовка экс-игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником. Тогда спортсмены получили реальный срок, но позже вышли по УДО.
ОПЯТЬ «КОФЕМАНИЯ»
По данным Telegram-канала «Shot» инцидент с Федором Смоловым произошел еще 28 мая 2025 года. Драка случилась в «Кофемании» на Никитской улице в Москве. Именно там в 2018 году Кокорин и Мамаев напали со стулом на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Согласно предварительной информации, двое посетителей кафе громко обсуждали «футбольные способности» экс-нападающего «Краснодара». Инцидент произошел на следующий день после того, как клуб объявил об окончании контракта с игроком.
Смолов набросился на них с кулаками. СМИ писали, что, по неподтвержденным сведениям, у одного из пострадавших диагностировали перелом орбитальной кости и челюсти.
При этом известно, что уже после драки пострадавшие попытались вымогать у спортсмена деньги и угрожали публикацией видео инцидента. Они потребовали миллион рублей. Футболист согласился, однако позже пострадавшие начали повышать сумму.
В итоге футболист отказался платить и видео с дракой попало в Сеть. Пострадавшие написали на Смолова заявление в полицию, однако им было отказано в возбуждении уголовного дела, писал Теlegram-канал «Baza».
«МАМАЕВО» ПОБОИЩЕ
8 октябре 2018 года в той же «Кофемании» на Никитской футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и на тот момент гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
Причиной конфликта стали оскорбления расового характера со стороны игроков в адрес Пака. Тот сделал обидчикам замечание, после чего Кокорин ударил его стулом по голове.
В результате инцидента у Пака диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы конечностей. Гайсин тоже получил побои, которые ему нанес Мамаев, ударив по лицу.
При этом утром того же дня вблизи гостиницы «Пекин» в центре Москвы футболисты напали на водителя «Мерседес». Они разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля. Как было установлено правоохранительными органами, иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.
10 октября 2018 года в отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы вынес Кокорину и Мамаеву обвинительный приговор. Первого приговорили к полутора годам колонии общего режима, второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Большую часть срока футболисты отбыли в СИЗО. 6 сентября 2019 года суд в Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов, и они вышли на свободу 17 сентября того же года.
Ранее Теlegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Федора Смолова пропали часы стоимостью примерно восемь млн рублей из раздевалки во время матча «Краснодар» — «Рубин» в Казани.
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