Чернышенко: Россияне получили допуск к международным турнирам по 31 виду спорта

Спортсмены из России получили допуск к международным турнирам по 31 виду спорта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«По 31 дисциплине... допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся», - указал Чернышенко.

По словам вице-премьера, сейчас ведется большая работа со стороны Минспорта. Как отметил Чернышенко, очень важным моментом станет вступление в должность новой главы Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри. От нее будет зависеть поведение международных федераций, принимающих решение относительно атлетов из РФ.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с НСН заявила, что говорить о снятии международной изоляции российских спортсменов пока рано, лидеры по-прежнему остаются за бортом.

