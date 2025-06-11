Узбекистан годами развивал систему воспитания футболистов, которая теперь дает плоды, и сборная способна легко выйти в плей-офф Чемпионата мира, рассказал футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН.

Сборная Узбекистана по футболу досрочно завоевала путевку на первый в своей истории Чемпионат мира по футболу. В составе команды – не только местные игроки и представители Российской премьер лиги, но и европейские звезды: Элдор Шомуродов из итальянской «Ромы» и защитник английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов. Бывший тренер сборной Узбекистана (2006) отметил, что страна заслужила такой успех.