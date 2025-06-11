Непомнящий высоко оценил шансы Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу
Выход сборной Узбекистана по футболу на Чемпионат мира не должен удивлять, команда уверенно шла к этому успеху, заявил НСН Валерий Непомнящий.
Узбекистан годами развивал систему воспитания футболистов, которая теперь дает плоды, и сборная способна легко выйти в плей-офф Чемпионата мира, рассказал футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН.
Сборная Узбекистана по футболу досрочно завоевала путевку на первый в своей истории Чемпионат мира по футболу. В составе команды – не только местные игроки и представители Российской премьер лиги, но и европейские звезды: Элдор Шомуродов из итальянской «Ромы» и защитник английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов. Бывший тренер сборной Узбекистана (2006) отметил, что страна заслужила такой успех.
«Успех Узбекистана достаточно логичный: у них есть опытные игроки, а также молодые с большим будущим, они играют не только в своем чемпионате, но и в Европе, и России. В последние 10 лет в стране идет грамотное развитие футбола — они воспитали поколение, которое себя показало и на молодежных турнирах, и юниорские сборные были довольно успешными, и на Олимпиаде. А сейчас эти ребята уже никого не боятся на азиатском уровне, у них у всех есть опыт, поэтому выход на Чемпионат мира вполне ожидаем. Я неосторожно брякнул, но отказываться от своих слов не буду — команда выйдет из группы в стадию плей-офф, так как турнир будет необычный: там будет много команд, которые узбекам по зубам. Они играют с удовольствием, у них есть запал, главное не зажиматься психологически и не бояться постоянно, что совершишь ошибку. Но тренерский штаб должен подготовить команду к этому», — заключил он.
Ранее экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН назвал чудом возможное попадание сборной России на Чемпионат мира по футболу в 2026 году.
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