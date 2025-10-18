В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
Известный физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер на 104-м году жизни. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Ученый ушел из жизни в Пекине в субботу. Причиной его смерти стала болезнь.
Ян Чжэньнин был профессором Университета Цинхуа и членом Китайской академии наук. В 1957 году физику присудили премию Нобеля за теоретическое предсказание нарушения закона сохранения зеркальной симметрии пространства в слабых взаимодействиях. Также ученый был соавтором теории неабелевых калибровочных полей, на которой основаны современные представления о стандартной модели элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий.
Ранее в США умер лауреат Нобелевской премии по физике, почетный профессор Колумбийского университета Ли Чжэндао.
