В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

Известный физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер на 104-м году жизни. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ученый ушел из жизни в Пекине в субботу. Причиной его смерти стала болезнь.

Ян Чжэньнин был профессором Университета Цинхуа и членом Китайской академии наук. В 1957 году физику присудили премию Нобеля за теоретическое предсказание нарушения закона сохранения зеркальной симметрии пространства в слабых взаимодействиях. Также ученый был соавтором теории неабелевых калибровочных полей, на которой основаны современные представления о стандартной модели элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий.

Ранее в США умер лауреат Нобелевской премии по физике, почетный профессор Колумбийского университета Ли Чжэндао.

