От взятки до изгнания: Экс-президент «Торпедо» Геркус о скандале в клубе

Ситуация с «Торпедо» нервная и тревожная, однако пока вина не доказана, у них все хорошо, сказал в эфире НСН Илья Геркус, объяснив, при каком условии клуб исключат из РПЛ.

Московский футбольный клуб «Торпедо» может лишиться места в Российской премьер-лиге (РПЛ), если будет доказано, что действия его владельцев повлияли на результаты игр, заявил в интервью НСН бывший президент «Торпедо» и столичного «Локомотива» Илья Геркус.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» вышло в РПЛ из низшей лиги, однако в ночь на 20 июня владельца клуба Леонида Соболева и его директора Валерия Скородумова задержали. По данным СМИ, против них заведено уголовное дело, а речь может идти о взятке одному из судей. Глава РПЛ Александр Алаев уже заявил в этой связи о «нулевой терпимости» к коррупции в футболе, допустив изменение состава участников лиги.

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«Они могу лишиться места в РПЛ, если будет доказано, что это повлияло на результат. Но пока вина не доказана, у них все хорошо, кроме того, что один из совладельцев арестован. Есть три разных ситуации: попытка дачи взятки, дача взятки и успел ли человек повлиять на результат. Мы сейчас не знаем, о чем говорить. Предполагаю, что с их стороны была попытка организовать давление, а не взятка. Насколько я понимаю, пока вроде бы нет угрозы исключения клуба из участников сезона, но, конечно, ситуация нервная и тревожная. Клубу не везет», - констатировал Геркус.

При этом он признался, что не понимает, кто по регламенту заменит «Торпедо» в случае исключения клуба из премьер-лиги.

«Регламент так написан, что непонятно. Я думаю, что это снова будет решать бюро Исполкома РФС. Трактовки могут быть разные. Логично предположить, что тот, кто выше в таблице, больше заслуживает. В этом сезоне одновременно во всех лигах сложилось очень много тяжелых ситуаций, но регламенты пишутся, в том числе, после того, как такие ситуации возникают. Что тут скажешь? На ошибках учатся, всего не предусмотришь. Жизнь сложнее любого регламента», - заключил собеседник НСН.

Это уже не первый скандал в РПЛ этим летом. Ранее «Химки» лишились права выступить в премьер-лиге, после чего стало известно, что клуб, имеющий серьезные долги по зарплатам игрокам и тренеру, прекратил существование, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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