Московский футбольный клуб «Торпедо» может лишиться места в Российской премьер-лиге (РПЛ), если будет доказано, что действия его владельцев повлияли на результаты игр, заявил в интервью НСН бывший президент «Торпедо» и столичного «Локомотива» Илья Геркус.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» вышло в РПЛ из низшей лиги, однако в ночь на 20 июня владельца клуба Леонида Соболева и его директора Валерия Скородумова задержали. По данным СМИ, против них заведено уголовное дело, а речь может идти о взятке одному из судей. Глава РПЛ Александр Алаев уже заявил в этой связи о «нулевой терпимости» к коррупции в футболе, допустив изменение состава участников лиги.