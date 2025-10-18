Отец Маска заявил, что Москва лучше Вашингтона и Лондона

По словам Маска-старшего, российская столица - «самая впечатляющая столица в мире». При этом он назвал Вашингтон адом, отметив, что в последние недели президенту США Дональду Трампу пришлось ввести туда армию, чтобы люди на улицах не грабили и не убивали.

«Что касается Лондона, то не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент», - добавил Маск.

Эррол Маск посещал Москву в июне, тогда он назвал город красивейшим и отметил, что ни одна столица в мире не сравнится с российской.

