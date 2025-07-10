Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. По сравнению с предыдущим списком, сборная России с результатом 1518,54 балла сохранила за собой 35-е место.
Лидером рейтинга является сборная Аргентины (1885,36). В первую пятёрку также вошли Испания (1867,09), Франция (1862,03), Англия (1813,32) и Бразилия (1777,69).
Также в ТОП-10 попали национальные команды Португалии (1770,53), Нидерландов (1758,18), Бельгии (1736,38), Германии (1716,98) и Хорватии (1707,51).
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда сможет принять участие Чемпионате мира 2026 года только в том случае, если её пригласит президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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