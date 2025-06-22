РФС: Сборная РФ по футболу отказалась от турнира в Африке

Сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире Южноафриканского объединения национальных ассоциаций. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генсека Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

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Он рассказал, что объединение, в которое входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге Африки, предложило российским футболистам принять участие в совместном турнире в июне. При этом Митрофанов объяснил, что на этот период у сборной РФ уже были запланированы матчи.

В настоящий момент российская команда проводит только товарищеские футбольные встречи. Накануне в июне сборная сыграла с Нигерией со счетом 1:1 и с Белоруссией — 4:1.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН рассказал, что Узбекистан годами развивал систему воспитания футболистов, которая теперь дает плоды, и сборная способна легко выйти в плей-офф Чемпионата мира-2026.

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Фото: Соцсети/TeamRussia
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