Звезды СВО: В России формируется новая элита

«Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зона боевых действий в районе проведения специальной военной операции (СВО) «почти две тысячи километров».



На встрече со студентами-участниками СВО он уточнил, что в настоящее время в этой зоне находится свыше 600 тысяч человек.