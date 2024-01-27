Звезды СВО: В России формируется новая элита
В России происходит смена публичных героев. Вместо скандальных звезд шоу-бизнеса все больше говорят об участниках СВО.
Российская элита должна формироваться из защитников Родины, а не из тех, кто «обнажает гениталии». Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
«Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — цитирует Путина ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зона боевых действий в районе проведения специальной военной операции (СВО) «почти две тысячи километров».
На встрече со студентами-участниками СВО он уточнил, что в настоящее время в этой зоне находится свыше 600 тысяч человек.
Российский лидер Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство, которые позволят признать участников спецоперации России на Украине ветеранами боевых действий независимо от того, заключали ли они контракт с Минобороны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Уточняется, что если контракт с оборонным ведомством не был заключен, то статус должен присваиваться на основании документа о награждении либо о ранении.
Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина. Поправки должны быть внесены до 1 апреля 2024 года.
Также президент РФ Владимир Путин призвал набирать кадры из участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
На встрече с муниципальными служащими он отметил, что у людей, которые «проходят это горнило», по-другому выстраиваются «очень многие жизненные приоритеты».
«Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заключил глава государства.
Актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана», обратился к бойцам, участвующим в спецоперации.
«Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а эту безопасность нам обеспечиваете вы на передке. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. (…) Будьте здоровы, ждем вас домой», — сказал Кологривый.
Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». При этом, СМИ отмечают, что оно было снято летом прошлого года.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Российские военные корреспонденты ранее обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции.
Ранее Баратов опубликовал в социальной сети пост, в котором затронул проблему с нехваткой яиц в России. К нему он приложил мем, сравнивающий военнослужащих СВО с петухами, сообщает Ura.ru.
Всех участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая состоялась в ночь на 20 декабря прошлого года с участием многих звезд шоу-бизнеса, нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.
«На словах все понятно, но нужно на деле. Пусть они загружаются в один автобус и [едут] на передовые позиции. Пусть там читают стихи, спектакли ставят, они там должны искупить вину перед обществом, перед гражданами России. У нас в зоне СВО нужны квадрокоптеры, машины, медицинские изделия, продукты. Пусть туда едут помогать. На моем канале больше 23 тысяч комментариев, люди просят всех этих людей убрать с экранов телевизора. Народ не простит. Ивлеева про СВО ничего не сказала, хотя они все говорят, что любят страну. Они зарабатывают на России миллионы долларов, они не хотят терять контракты», - сказал он.
Более чем за месяц после скандальной вечеринки многие медийные персоны, звезды понесли административное наказание, получили штрафы, их выступления вырезали из телеэфиров, концерты отменили во многих российских городах. В их числе Филип Киркоров и Лолита, исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, которую продюсер Макс Фадеев исключил из проекта «Глюк’oZa» и многие другие.
Все виновные признали свои ошибки, травлю творческих людей надо остановить, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН.
«Сегодня идет большая атака на всех артистов, на творческих людей, это некрасиво, оскорбительно... Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про «голую» вечеринку, но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», - отметил он.
Ранее присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно приняли решение о невиновности военнослужащего-контрактника из Чечни Зайнди Такаева, обвиняемого в убийстве уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова. Судья вынес оправдательный приговор, пишет «Коммерсантъ». Фигуранта освободили из-под стражи, за ним признали право на реабилитацию и требование моральной и материальной компенсации за 1,5 года содержания под стражей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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