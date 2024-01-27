Звезды СВО: В России формируется новая элита

В России происходит смена публичных героев. Вместо скандальных звезд шоу-бизнеса все больше говорят об участниках СВО.



Российская элита должна формироваться из защитников Родины, а не из тех, кто «обнажает гениталии». Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи со студентами-участниками специальной военной операции.

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«Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зона боевых действий в районе проведения специальной военной операции (СВО) «почти две тысячи километров».

На встрече со студентами-участниками СВО он уточнил, что в настоящее время в этой зоне находится свыше 600 тысяч человек.

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Российский лидер Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство, которые позволят признать участников спецоперации России на Украине ветеранами боевых действий независимо от того, заключали ли они контракт с Минобороны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Уточняется, что если контракт с оборонным ведомством не был заключен, то статус должен присваиваться на основании документа о награждении либо о ранении.

Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина. Поправки должны быть внесены до 1 апреля 2024 года.

Также президент РФ Владимир Путин призвал набирать кадры из участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

На встрече с муниципальными служащими он отметил, что у людей, которые «проходят это горнило», по-другому выстраиваются «очень многие жизненные приоритеты».

«Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заключил глава государства.

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Актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана», обратился к бойцам, участвующим в спецоперации.

«Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а эту безопасность нам обеспечиваете вы на передке. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. (…) Будьте здоровы, ждем вас домой», — сказал Кологривый.

Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». При этом, СМИ отмечают, что оно было снято летом прошлого года.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Российские военные корреспонденты ранее обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции.

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Ранее Баратов опубликовал в социальной сети пост, в котором затронул проблему с нехваткой яиц в России. К нему он приложил мем, сравнивающий военнослужащих СВО с петухами, сообщает Ura.ru.

Всех участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая состоялась в ночь на 20 декабря прошлого года с участием многих звезд шоу-бизнеса, нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.

«На словах все понятно, но нужно на деле. Пусть они загружаются в один автобус и [едут] на передовые позиции. Пусть там читают стихи, спектакли ставят, они там должны искупить вину перед обществом, перед гражданами России. У нас в зоне СВО нужны квадрокоптеры, машины, медицинские изделия, продукты. Пусть туда едут помогать. На моем канале больше 23 тысяч комментариев, люди просят всех этих людей убрать с экранов телевизора. Народ не простит. Ивлеева про СВО ничего не сказала, хотя они все говорят, что любят страну. Они зарабатывают на России миллионы долларов, они не хотят терять контракты», - сказал он.

Лолита рассказала о своей жизни после отмены концертов

Более чем за месяц после скандальной вечеринки многие медийные персоны, звезды понесли административное наказание, получили штрафы, их выступления вырезали из телеэфиров, концерты отменили во многих российских городах. В их числе Филип Киркоров и Лолита, исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, которую продюсер Макс Фадеев исключил из проекта «Глюк’oZa» и многие другие.

Все виновные признали свои ошибки, травлю творческих людей надо остановить, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН.

«Сегодня идет большая атака на всех артистов, на творческих людей, это некрасиво, оскорбительно... Конечно, это вызывает тревогу. Всегда хотят на ком-то оторваться. Я старался не комментировать ничего про «голую» вечеринку, но хочу сказать, что это привычные наряды, в которых они выходят на сцену, по телевизору их в этом показывают. Понятно, что есть вещи несвоевременные. Сейчас не до подобных вечеринок», - отметил он.

Ранее присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно приняли решение о невиновности военнослужащего-контрактника из Чечни Зайнди Такаева, обвиняемого в убийстве уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова. Судья вынес оправдательный приговор, пишет «Коммерсантъ». Фигуранта освободили из-под стражи, за ним признали право на реабилитацию и требование моральной и материальной компенсации за 1,5 года содержания под стражей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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