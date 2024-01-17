Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления участников СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Российские военные корреспонденты ранее обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции.

Ранее Баратов опубликовал в социальной сети пост, в котором затронул проблему с нехваткой яиц в России. К нему он приложил мем, сравнивающий военнослужащих СВО с петухами, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСКР

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