СМИ: Суд впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО
Присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно приняли решение о невиновности военнослужащего-контрактника из Чечни Зайнди Такаева, обвиняемого в убийстве уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова. Судья вынес оправдательный приговор, пишет «Коммерсантъ».
Фигуранта освободили из-под стражи, за ним признали право на реабилитацию и требование моральной и материальной компенсации за 1,5 года содержания под стражей. При этом представители потерпевшего и прокуратуры Южного военного округа не согласились с решением суда. По их мнению, в ГВС были допущены процессуальные нарушения, а на шестерых присяжных оказывалось давление. Оппоненты Такаева подали апелляцию в Южный окружной военный суд.
По данным следствия, убийство 20-летнего Шахбанова произошло в июне 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в Первомайске (Луганская народная республика). Здесь, в беседке, отдыхала компания из арендовавших квартиры в доме контрактников 163-го танкового полка и двух местных девушек. После застолья молодые люди стали расходиться, один из военных — Вагиф Мирзоев — отправился домой со своими автоматом Калашникова и пистолетом Макарова, невооруженный Магомед Дибиров направился к автомобилю, а Такаев оставил свой автомат в беседке и ушел в туалет. За столом оставались две девушки и Шахбанов. Внезапно по ним открыли огонь, пуля попала в военного и пробила ему голову. Как отмечал Такаев, он понял, что по беседке стреляли из кустов неподалеку. Военный взял свой автомат, открыл ответный огонь в нужном направлении, однако из-за сумерек не видел нападавших.
При этом девушки-свидетельницы заявляли, что Мирзоев перед уходом оставил свой пистолет Такаеву. Позже мужчина якобы подошел к Шахбанову сзади и выстрелил в сослуживца. Военное следственное управление СК по ЮВО возбудило уголовное дело по факту убийства Шахбанова. Такаева задержали и отправили в Луганск, спустя две недели его привезли в СИЗО в Ростове-на-Дону, обвинили в убийстве и арестовали.
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