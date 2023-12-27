«Народ не простит!»: Ивлееву и Киркорова ждут в зоне СВО после «голой вечеринки»
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире НСН также призвал лишить Киркорова звания народного артиста.
Всех участников скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.
Скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой не утихает. МТС, VK, ТНТ, НТВ, а также другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с самой Ивлеевой, а также артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti, пишет «Коммерсантъ». Сама Анастасия Ивлеева записала новое видео с извинениями, попросив «дать ей второй шанс». Бородин уверен, что извинений недостаточно.
«На словах все понятно, но нужно на деле. Пусть они загружаются в один автобус и [едут] на передовые позиции. Пусть там читают стихи, спектакли ставят, они там должны искупить вину перед обществом, перед гражданами России. У нас в зоне СВО нужны квадрокоптеры, машины, медицинские изделия, продукты. Пусть туда едут помогать. На моем канале больше 23 тысяч комментариев, люди просят всех этих людей убрать с экранов телевизора. Народ не простит. Ивлеева про СВО ничего не сказала, хотя они все говорят, что любят страну. Они зарабатывают на России миллионы долларов, они не хотят терять контракты», - сказал он.
Всех участников скандальной вечеринки Бородин счел извращенцами, а Киркорова призвал лишить звания народного артиста.
«Я в извинениях Киркорова искренности не увидел. У нас специальная военная операция, люди получают звание Героя России ценой своей жизни. А Киркоров получил народного артиста благодаря Пугачевой. Он не может оценить масштаб того, чем его наградили. Мы все увидели, кто они и что они. Мы создали петицию, чтобы Киркорова лишить звания народного артиста РФ. Она набрала за три дня почти 40 тысяч голосов. Ивлеева извинилась просто перед подписчиками, чтобы удержать аудиторию и дальше зарабатывать. Собчак вообще заявляет, что она гражданка Израиля. Что они пропагандируют? Извращения? Почему мой ребенок должен это смотреть, что они делают в прямом эфире? Они наркоманы и извращенцы, их нужно лечить, они даже не скрывают этого. Для людей они уже не артисты», - отметил он.
При этом общественный деятель считает, что отвечать за все случившееся будет только Анастасия Ивлеева, другие участники вечеринки будут уверять, что ничего не знали.
«В этой истории пострадает только Ивлеева, Собчак, Киркоров не пострадают. Пострадает Ивлеева, они из нее сделают козла отпущения. На нее будет возбуждено уголовное дело, а они все будут на нее нападать и клевать, что она виновата. Но они же понимали, куда они шли! Оделись так, что вызвали отвращение, люди их уже просто ненавидят», - заключил собеседник НСН.
Певец Филипп Киркоров записал видео с публичным извинением за участие в так называемой «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор». Он выложил запись в соцсетях.
По словам Народного артиста России, он повёл себя в данной ситуации безответственно. Он также подчеркнул, что осознал свою ошибку. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Киркоров персонально извинился перед представителем Кремля Дмитрием Песковым.
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