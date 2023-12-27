«Народ не простит!»: Ивлееву и Киркорова ждут в зоне СВО после «голой вечеринки»

Всех участников скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.

Скандал вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой не утихает. МТС, VK, ТНТ, НТВ, а также другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с самой Ивлеевой, а также артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti, пишет «Коммерсантъ». Сама Анастасия Ивлеева записала новое видео с извинениями, попросив «дать ей второй шанс». Бородин уверен, что извинений недостаточно.