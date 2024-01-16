Дима Билан привез гумпомощь жителям Донбасса

В ходе поездки артист побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР и подарил подарки маленьким пациентам. Помимо прочего, он доставил кондиционеры в детский центр Горловки.

Билан также передал приюту для бездомных животных три миллиона рублей, следует из соцсетей учреждения. Посетив другой приют, певец решил забрать себе домой одного из котов. Артист уже выбрал кличку для животного, назвав его Шахтером.

В ходе своей поездки в ДНР исполнитель встретился с участниками спецоперации и местными жителями, которые нуждаются в протезировании, пообещав профинансировать их лечение.

Ранее ДНР посетили комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Они приняли участие в концерте на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в честь 80-й годовщины освобождения Донбасса, передает «Радиоточка НСН».

