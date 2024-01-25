Лолита рассказала о своей жизни после отмены концертов
Российская певица Лолита Милявская призналась, что сейчас в ее жизни совсем нет концертов, но она продолжает жить по расписанию. О свое распорядке дня в период «отмены» она рассказала в соцсетях.
Она отметила, что встает в 7:30 утра и идет гулять с мамой, теперь певица больше времени уделяет семье. По словам Лолиты, она чаще стала ходить в бассейн и решила воспользоваться ситуацией, чтобы дать организму отдохнуть.
При этом певица заявила, что не собирается выступать за рубежом после отмены концертов в России. Ее слова приводит издание «Ридус». Она добавила, что в других странах мира достаточно своих артистов. Также певица предположила, что запрет на выступления на Украине лишает ее возможности проводить концерты в Европе.
Ранее сообщалось, что концерт Лолиты отменили в подмосковном городе Раменское. Поводом послужило обращение участников общественного движения «Зов народа» к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой посодействовать в отмене выступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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