Лолита рассказала о своей жизни после отмены концертов

Российская певица Лолита Милявская призналась, что сейчас в ее жизни совсем нет концертов, но она продолжает жить по расписанию. О свое распорядке дня в период «отмены» она рассказала в соцсетях.

Она отметила, что встает в 7:30 утра и идет гулять с мамой, теперь певица больше времени уделяет семье. По словам Лолиты, она чаще стала ходить в бассейн и решила воспользоваться ситуацией, чтобы дать организму отдохнуть.