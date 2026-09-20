Украина хочет хранить нефтепродукты в Венгрии
«Нафтогаз Украины» и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали меморандум о строительстве новых мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в своем Telegram-канале.
По данным «Нафтогаза», объекты хранения планируется разместить вблизи венгерско-украинской границы. Исполняющий обязанности главы правления компании Сергей Федоренко отметил, что реализация этого проекта повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей. Кроме того, по его словам, эта инициатива будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры двух стран.
Федоренко также подчеркнул, что для компании крайне важно диверсифицировать маршруты поставок и создать дополнительные резервуары для хранения топлива в свете разрушения топливной инфраструктуры Украины.
Отмечается, что меморандум был подписан в рамках саммита «Карпатской восьмёрки» (C8).
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