Путин едва сдержался от ругательства, говоря о начале СВО

На встрече со студентами–участниками СВО и волонтёрами он указал, что не было никаких других соображений, потому что в подобных случаях «других мотивов и быть не может».

Глава государства указал, что «на занятых территориях противником» происходил геноцид, а русских «объявили нетитульной нацией», приняв соответствующий закон.

«На наших исторических территориях! Не хочется употреблять ненормативную лексику, то есть хочется, наоборот, употреблять, но поскольку здесь камеры работают, это невозможно, и девушки у нас тут присутствуют», - добавил он.

Ранее Путин заявил, что задачи спецоперации не меняются: нейтральный статус для Украины, а также денацификация и демилитаризация страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

