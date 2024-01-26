Путин едва сдержался от ругательства, говоря о начале СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о начале спецоперации принималось исключительно с целью защиты интересов России.
На встрече со студентами–участниками СВО и волонтёрами он указал, что не было никаких других соображений, потому что в подобных случаях «других мотивов и быть не может».
Глава государства указал, что «на занятых территориях противником» происходил геноцид, а русских «объявили нетитульной нацией», приняв соответствующий закон.
«На наших исторических территориях! Не хочется употреблять ненормативную лексику, то есть хочется, наоборот, употреблять, но поскольку здесь камеры работают, это невозможно, и девушки у нас тут присутствуют», - добавил он.
Ранее Путин заявил, что задачи спецоперации не меняются: нейтральный статус для Украины, а также денацификация и демилитаризация страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru