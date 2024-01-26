Путин обязал перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трёх месяцев
Президент России Владимир Путин распорядился организовать перечисление выплат семьям погибших участников специальной военной операции не дольше трёх месяцев с момента подачи заявления. Такое поручение кабинету министров глава государства дал по итогам встречи с членами семей погибших участников спецоперации.
Необходимые поправки должны быть внесены в отечественное законодательство. Правительство должно отчитаться о выполнении поручения к 1 апреля 2024 года.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российский лидер в канун Рождества Христова принял в своей резиденции Ново-Огарёво семьи погибших в СВО героев России. Путин заверил их в поддержке со стороны государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru